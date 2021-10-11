Здоровье

Гиркин дал совет как выжить в ОРДЛО: ситуация с коронавирусом на пределе

Ситуацию с коронавирусом в ОРДЛО можно читать катастрофичной.

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Об этой информации сообщил Dsnews, передает Ura-inform.

Массовые заражения а также смертность стали уже печальной реальностью так называемых «республик».

Не остался равнодушным к данной ситуации и экс –командир подразделений так называемых «ДНР» Игорь Гиркин. В своём телеграмм-канале он сообщает что по сложившейся ситуации с коронавирусом у донецких медицинских работников и в медицинских учреждениях и «скорых» практически нет даже необходимого для реанимаций кислорода.

Но отмечает Гиркин, кислород модно купить в частных аптеках по коммерческим ценам. И  ещё он дал совет как выжить местным жителям ОРДЛО:

«Если вы хотите выжить, то сразу, едва почувствовав заболевание, должны идти в аптеку и всё покупать за свои средства. Ведь у так называемых «властей» «республик» есть более важная задача-концерт Газманова с аншлагом. Так как эту задачу дали «сверху», да и «идейно близкий»- за бабло данное существо старается как и эти»,- возмутился Гиркин.

Напомним, ранее сообщалось, Выезд из «ЛНР» под запретом : «указ» так называемого «главаря «ЛНР» Леонида Пасечника от 9 октября.

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