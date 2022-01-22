В Минцифре прокомментировали факт продажи базы данных «Дії» киберпреступниками

Двадцать первого января в социальных сетях стала появляться информация, что на одном из хакерских форумов неизвестными киберпреступниками была выставлена на продажу база, содержащая персональные данные украинцев.

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Об этой информации сообщил сайт Минцифры, передает Ura-inform.

Сообщалось о продаже данных от нескольких госведомств — первая часть – это сервис diia.gov.ua. Так же следующими выставленными лотами обозначили данные из health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua.

В Министерстве и комитете по цифровой трансформации Украины прокомментировали объявление, касающееся «слитой» базы данных украинских граждан. В ведомстве данный факт назвали провокаций и далее продолжающейся гибридной войной.

«Украина и далее продолжает защищаться в гибридной войне. Основной целю врага, является подрыв доверия к власти фейками о якобы уязвимости критической информационной инфраструктуры и «сливе» данных украинцев. Такого рода объявления преследуют цель не только запугать общество, но ещё и добиться дестабилизации ситуации в Украине, остановив работу госсектора», — сообщается в Минцифре.

Так же там отмечают, что в приложении «Дія» не сохраняются персональные данные граждан, а только отображаются те, которые хранятся в соответствующих госреестрах.

В Минцифре призвали граждан Украины не поддаваться паническим настроениям, так как все данные персонального характера находятся под надёжной защитой в госреестрах.

Напомним, ранее сообщалось, В СБУ рассказали, кто причастен к «минированию» украинских объектов, а также обратились к гражданам Украины.