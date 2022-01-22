Общество

Гороскоп на 23 января воскресенье для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятным для принятия важных, судьбоносных решений.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

В этот день Овны будут «выходить из себя» из-за того, что не самые близкие люди начнут вмешиваться в их личные дела. Астролог советует постараться обойтись без скандалов, но наказать этих неосмотрительных особ как-то нужно.

Телец.

Тельцам астролог советует в этот день ничего не планировать и не загадывать. Лучше позволить течению дня самостоятельно куда-то вас вынести. И уже от этого будут зависеть, какие решения вам следует принимать.

Близнецы.

В решении вопросов бытового характера Близнецам в этот день поможет их коммуникабельность. А благодаря общению с окружающими они смогут справиться с эмоциональными проблемами, и в целом настроение их улучшится, а самооценка повысится.

Рак.

В этот день, у Раков, возможны разногласия во взаимоотношениях со второй половинкой. Астролог утверждает, что самым лучшим для вас обоих будет пытаться совместно решать проблему в отношениях.

Лев.

Львы в этот день, к сожалению, могут столкнуться с хамством и наглостью человека, от которого зависят. Если в ваши ближайшие планы не входит смена рабочей деятельности, то придётся потерпеть.

Дева.

Чтобы в этот день у Дев дела  сдвинулось с места, им нужно проявлять напор и отстаивать собственные интересы. Астролог советует не бояться показаться наглыми. Ведь интересы можно отстаивать и в вежливой форме, улыбаясь, но при этом просто быть более настойчивым.

Весы.

Весы в этот день может ожидать не самая приятная компания, а так же придётся иметь дело с особами, которые их раздражают. Астролог утверждает, что если всё-таки не сможете удержать себя в руках – конфликт неизбежен.

Скорпион.

Скорпионов в воскресенье будет тянуть на всё шикарное и дорогое, но и одновременно следует ждать появления дополнительных источников дохода, которые помогут им обеспечить шикарную жизнь.

Стрелец.

В этот день Стрельцам следует придерживаться дипломатии.  Астролог рекомендует, даже зная отношение некоторых людей к вам, не стоит вступать в открытый конфликт. Можете даже улыбаться, общаться, но и будьте готовы в любой момент дать нужный отпор.

Козерог.

Козерогов в этот день будут очень раздражать формальности, банальности, бюрократия, когда вроде бы обычный вопрос решается так сложно. Астролог советует запастись терпением и жать, так как повлиять на ситуацию вы никак не сможете.

 Водолей.

Водолеи, возможно, получат какую-то информацию о человеке, которого они считают близким, которая их разочарует. Астролог советует попробовать не рубить с плеча, а попытаться понять и простить.

Рыбы.

Данный день окажется весьма продуктивным для Рыб. Планы будут легко осуществляться, договорённости выполняться и любого рода  сотрудничество будет протекать гладко, без каких-либо препятствий.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 17 по 23 января для всех знаков Зодиака

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