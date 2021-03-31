Общество

Вакцинация в Украине: привито почти 20 тыс. человек

В лист ожидания прививки от пневмонии COVID-19 уже записались 378 242 человека

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На территории Украины с начала кампании вакцинации было привито уже 212 896 граждан страны. Все они получили по одной дозе COVID-вакцины. При этом, две дозы получили двое людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

За последний день в Украине привили 18 668 граждан. Степанов отметил, что вакцинация населения проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом по вакцинации населения.

При этом, в лист ожидания прививки от пневмонии COVID-19 уже записались 378 242 человека. Наибольшее число прививок от коронавируса сделано в Киеве (1 720), Днепропетровской (1 510), Львовской (1 160) и Полтавской (1 050) областях. Наименьшее количество прививок сделано в Херсонской (200) и Черновицкой (220) областях.

Ранее сообщалось, что с понедельника, пятого апреля, в столице приняли решение об усилении карантинных ограничений. Не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

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