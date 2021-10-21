Общество

На берег острова в Японии после землетрясения всплыли корабли, утонувшие при битве за него 76 лет назад (фото, видео)

Речь идёт о двадцати четырёх военно-транспортных суднах , захваченных и затопленных армией США в 1945 в ходе военных действий за остров. Так же они известны как корабли-призраки.

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Об этой информации сообщил Newsyou,  передает Ura-inform.

Всплытие кораблей вызвано сейсмической активностью вокруг острова Иводезимы и недавним землетрясением, в результате которого пострадали пятьдесят человек. Ещё одной причиной называют извержения вулканов.

На опубликованных кадрах видно, что судна лежат на вулканическом пепле.

Остатки данных суден использовали в нынешнее время как волнорезы, чтобы защитить иные корабли, доставляющих на остров различные грузы и военных.

Остров Иводезима расположен в тысяча двести километров от Токио.

Сражение за него происходило с 16.02.1945 года  по 26.03.1945 года. Сообщается о семи тысячах погибших американских военных и около двадцати тысяч японских военнослужащих в ходе данной битвы.

Тогда это был достаточно хорошо укреплённый объект военного назначения. Вследствие капитуляции войск Японии на острове была расположена  военно-морская база Америки. К Японии Иводезима вернулась после 1968 года, и он опять стал военной базой. Посещать остров гражданскими лицами запрещается.


Напомним, ранее сообщалось, Россия выдвинула ЕС ультиматум: Европа не идёт на поводу у Кремля.

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