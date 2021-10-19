Комендантский час — для простых граждан: в «полиции ДНР» прокомментировали пикет штаб-квартиры ОБСЕ

Местные жители возмущены двойными стандартами в «ДНР»
Палаточный городок пикетчиков у гостиницы, где в оккупированном членами НВФ Донецке проживают члены СММ ОБСЕ, не нарушает указ «главы ДНР» Дениса Пушилина о комендантском часе. Об этом рассказали сотрудники местной «полиции», которые патрулируют прилегающую территорию, передает УРА-Информ.
«Их присутствие в прилегающей к отелю территории согласовано со всеми инстанциями. На время действия комендантского часа участники протеста этой территории не покидают. Ведут себя законопослушно», — уточнил сотрудник «МВД «ДНР».
В свою очередь, местные жители возмущены двойными стандартами в «ДНР». Также жители ОРДЛО считают, что несанкционированный митинг спланирован «правительством республики».
«И эта самая главная проблема Донбасса на сегодняшний день?», — пишут пользователи Сети.
«Если ночью кто остановит, можно сказать что иду в палаточный городок?», — отмечает дончанин.
«Скотный двор: „Все равны, но некоторые равнее“», — добавляет житель ОРДЛО.
«А когда ночевали под двором в машине на Еленовке на посту, оказалось, что злостные нарушители комендантского часа, интересно!!!», — считает житель Донбасса.
Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе рассматривает действия боевиков, которые блокируют работу миссии ОБСЕ, как системный подрыв полномочия Миссии.
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