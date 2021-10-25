Общество Политика

Российский политик предрек голод, каннибализм и продуктовые карточки в РФ

Жители России стали заложниками внешнеполитических игр Кремля

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Российский политик Игорь Скурлатов предрек своему государству продуктовые карточки, голод и каннибализм. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Скурлатова в телеграм-канале.

РФ охватил безумный рост цен еще в начале текущего года.

Цены на продовольствия неумолимо растут, а зарплаты и не думают повышать. Политик уверен, что до такого состояния государство довело правительство России.

«Но особо отмечу манипуляции с газпромовской веткой «Северный поток -2». Даже В. Путин признал значительную роль газового кризиса в Европе, который и создало «национальное достояние», в стремительном старте цен в России и ускорении их роста до тех пор, «пока не сертифицируют СП-2», — отметил россиянин.

Граждане РФ стали заложниками внешнеполитических игр правительства России.

«В итоге сия „политика“ приведет к карточной системе. Или люди с голодухи начнут есть друг друга, занимаясь каннибализмом», — добавил Скурлатов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация угрожает «минимизировать» последствия вступления украинского государства в НАТО для РФ. 

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