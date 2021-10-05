В ОРДО предлагают ослабить карантин: местные жители против

Хотят разрешить работу ресторанов в ночное время

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Различные источники в ОРДО сообщают о том, что «власти» «ДНР» обсуждают возможное ослабление карантинных ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

По слухам, местные «власти» обсуждают возможность работы ресторанов, магазинов и увеселительных заведений в ночное время в дни, когда отменен «комендантский час». Пи этом местные жители в социальных сетях не поддерживают такое решение. Жители ОРДО с возмущением пишут, что у людей нет денег ходить по ресторанам и в условиях высокой смертности от коронавируса, приятие такого решение будет плачевным, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«А «корону «вы куда в ночное время дените? Или она ночью не передается? Про транспорт согласна, но увеселительные и т. д. можно и потерпеть» — считает местный житель.

«С картошкой для начала разберитесь, деятели», — отмечает участник дискуссии.

«Особенно пенсионеры обрадуются, таким „улучшениям“» — иронично пишет житель ОРДО.

«Лучше откройте блокпосты, дайте людям возможность выехать из этого гетто», — пишут жители ОРДО.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО критическая ситуация с коронавирусом.