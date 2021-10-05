В ОРЛО критическая ситуация с коронавирусом: тестов нет, люди теряют сознания в больницах

Ситуация в «республики» фактически критическая

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Очередная волна ковида набирает обороты в «ЛНР». Одна из основных проблем для медицины – тестирование на коронавирус.

Тестирование – это очень важный этап в борьбе с коронавирусом, который помогает отследить и прервать цепочку распространения вируса. В «ЛНР», как сообщили источники в медицинских кругах, тесты больным делают только в стационаре инфекционного отделения. Это делается исключительно для сортировки пациентов. И если подтверждается ковид, их переводят в специальные боксы в «красной зоне». Там же родственникам и близким больного, которые с ним контактировали, тоже делают тесты, пишет УРА-Информ.

Для тех, кто еще не попал в стационар, тестов нет. Есть только платные, на антитела, которые позволяют определить, переболели ли вы коронавирусом.

Также источник добавляет, что продолжает твориться ад в поликлиниках. Терапевты не справляются, люди теряют сознание под кабинетами.

При этом «власти» никак не борются с этими проблемами.

Ранее стало известно, кому из жителей ОРДО запрещен въезд в Россию.