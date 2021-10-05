Общество

Прививки Pfizer: через полгода эффективность препарата снижается

Было проверено медицинские записи 3,4 млн человек

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Эффективность вакцины Pfizer / BioNTech против COVID-19 снижается до 47% через шесть месяцев после второй дозы. Такие данные предоставлены в последних результатах исследования.

Анализ собранных данных также показал, что эффективность вакцины в предотвращении смерти от инфекции и эффективность защиты от тяжелого течения COVID-19, требующего госпитализации, остается на высоком уровне — 90% минимум шесть месяцев, также в случае заражения вариантом Delta, пишет УРА-Информ.

Исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente проанализировали электронные медицинские записи примерно 3,4 миллиона человек в период с декабря 2020 года, когда вакцина стала доступной, по август 2021 года.

По мнению специалистов, снижение эффективности вакцины связано с ослаблением эффективности препарата, а не с большей заразностью и агрессивностью последующих мутаций коронавируса.

«Наши исследования различных вариантов вируса ясно показывают, что вакцина Pfizer / BioNTech эффективна против всех существующих штаммов, включая Delta», — сказал Луис Джодар, медицинский директор Pfizer.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО критическая ситуация с коронавирусом.

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