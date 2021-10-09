Охоте в ОРДЛО мешают танки ВСУ: названы причины

По оврагам и посадкам «сидит» немало мин

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Охота на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей все годы вооруженного конфликта запрещена местными «властями». Об этом рассказал «председатель» госкомитета лесного и охотничьего «хозяйства» так называемой «ДНР» Алексей Шебалков, передает УРА-Информ.

По оврагам и посадкам, как отметил Шебалков, заложено немало мин. Охота на оккупированных территориях крайне опасна для жизни.

«Мы не можем себе позволить пугать мирных жителей выстрелами. Тем более, боевые действия еще не закончились. Не исключено, что на выстрел охотника по дичи ВСУ ответят танковым залпом», — добавил Шебалков.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский предложил «взвинтить информационный фон» для роста мобилизации на территории оккупированного Донбасса.