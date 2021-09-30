Донецк превращается в джунгли: «власти» не видит проблемы

Все из-за кустов амброзии

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Донецк, который временно неподконтролен Украине, продолжает неприятно удивлять местных жителей. Город, который всегда был изюминкой региона, сейчас находится в разрухе.

Местные жители не впервые обращают внимание на неухоженность города. Донецк превращается в настоящие джунгли. Все из-за ситуации с амброзией, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В соцсетях разместили фото из микрорайона «Текстильщик», где амброзия выросла выше человеческого роста.

«Амброзия в этом году была в ударе. Следующий год будет еще жестче, ее не косили и она благополучно пускала корни», — пишут пользователи.

Многие местные отмечают, что сильно страдают аллергическими реакциями при цветении этого сорняка. Однако «руководство» города не обращает внимания на такие двухметровые «мелочи». Никто не борется с проблемой, ведь фактически «уход» за благополучием Донецка на очень низком уровне.

Ранее мы сообщали, что жителям ОРДЛО из-за роста цен приходиться ездить за продуктами в РФ.