Общество

Выборы прошли и все вернулось — в «ДНР» снова вернут комендантский час

Власть «прикручивает гайки»

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Жители ОРДО предполагают, что в ближайшее время у них существенно усложнится жизнь. Все это произойдет именно после того, как в Российской Федерации состоялись выборы в местную Думу.

Местные жители в социальных сетях отмечают, что выборы в Госдуму России уже прошли, и теперь «власти» «решили прикрутить народу гайки по полной», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Предполагается, что уже в ближайшее время будет отменен «указ» об отмене комендантского часа на выходные, при том, что местным жителям обещали и вовсе аннулировать комендорский час.

«На днях вместо того, чтобы убрать, как Пушилин обещал — ужесточат комендантский час… С 1 октября аннулируется указ Пушилина об отмене комендантского часа на выходные», — пишут дончане.

Дончане отмечают, что молодые люди и трудоспособное взрослое население «валят дальше из „ДНР“ в разные стороны». При этом «власти» даже не пытаются устранить «раздражающие людей моменты».

«Ощущение, что отсюда выживают людей», — возмущены местные жители.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО к пожилым практически не едут скорые.

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