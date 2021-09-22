В России рассказали, почему не признают «ЛДНР»

С точки зрения реальности ничего не мешает помогать ДНР и ЛНР реально

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Российская Федерация может поддерживать «ЛДНР», однако, не торопиться официально их признавать, так как признание стало бы открытым нарушением Минских соглашений. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Официальное признание «ЛДНР», как считает Затулин, украинское правительство, а также власти других стран стали бы использовать для доказательства того, что Россия нарушает все свои гарантии, которые она обеспечила при подписании Минских договоренностей.

«С точки зрения реальности ничего не мешает помогать ДНР и ЛНР реально, де-факто. Что касается де-юре — сделайте это в подходящий момент, если это нужно будет», — добавил он.

При этом он считает, что для Кремля гораздо лучше было бы признать независимость не только оккупированных территорий Донбасса, но и других частей украинского государства, таких как Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская области.

Ранее сообщалось, что 18 сентября сотрудники наблюдательной миссии ОБСЕ были эвакуированы из здания в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске после сообщения, что оно заминировно.