Общество

Какая судьба ждёт ОРДО и где будет Пушилин после интеграции с Россией: местные жители обеспокоены ситуацией

По мнению жителей, проживающих на временно неподконтрольной Украине территориях Донецкой области никакой интеграции не будет.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Они активно делятся своими опасениями в социальных сетях, обсуждая мечты о светлом будущем приверженцев «ДНР» об воссоеединении с РФ.

Они полагают что интеграция не случится, а Российская Федерация не захочет признать неподконтрольные территории и не будет создавать нормальных условий для жителей, которые на них проживают.

«Есть желание взять за шиворот тех, кто болтает «мы с Россией –единое целое» и притащить на Успенку или Новоазовск, чтобы ощутили это «единое», — высказали возмущение дончане.

Также местные жители считают, что скоро ОРДО будет «чёрной зоной», а его «глава» Денис Пушилин убежит. Они говорят о том, что даже «местные власти» уже не умалчивают о печальном положении дел в ОРДО.

«В ближайшее время здесь будет чёрная зона! До жителей никому нет дела. Пушилин-поднакопит денег и сбежит к дочери. И молодежь, которая уехала, вряд ли вернётся в «ДНР», город ждёт постепенное вымирание и превращение в ГОРОД-призрак…»,-высказывается дончане.

И призывают «руководство страны» одуматься, предупреждая что местные жители не «тупое стадо» и всё понимают.

Напомним, ранее сообщалось, О возможном усилении агрессии РФ: Данилов допустил обострение на Донбассе.

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