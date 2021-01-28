Пушилин заявил о «сакральной миссии Донбасса»

Территории ОРДЛО, по мнению Пушилина, внесли свой вклад в наследие русской цивилизации

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Временно оккупированные территория Донбасса якобы стали примером борьбы «за права русскоязычных жителей на всем постсоветском пространстве». Об этом заявил местный «глава» Денис Пушилин во время форума «Русский Донбасс», передает УРА-Информ.

«Донбасс определил для себя сакральную миссию — помочь тем, кто всегда был за Россию и вместе с Россией. Помочь осознать свою истинную принадлежность. Именно Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих граждан постсоветских государств» — заявил Пушилин.

Также он считает, что территории ОРДЛО внесли свой вклад в наследие русской цивилизации.

«Многие деятели культуры и науки: писатели и поэты, художники и музыканты, ученные и изобретатели с мировым именем имеют донбасские корни. Здесь особенно остро осознается вся опасность попыток расколоть единство России, лишить русских исторической памяти и идентичности» — добавил он.

Ранее сообщалось, что пару дней назад так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин провел встречу с так называемой «народной милицией «ДНР». При этом инициаторами встречи были сами представители НВФ.