Общество

Жители ОРДЛО «должны» России: в ТКГ назвали причины

Российская власть делает все для того, чтобы жители «республик» выезжали в Россию в качестве дешевой рабочей сил

Время чтения: 1 Мин. , 17 Секунд

Российская Федерация безнаказанно пользуется жителями временно оккупированных территорий украинского Донбасса, и не заинтересована в том, чтобы он процветал. Об этом в интервью «Радіо Свобода» заявил украинский журналист, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Потому что в России демографический кризис и кризис рабочих рук. И уже не секрет, что существуют специальные планы в России для жителей ОРДЛО. Совершенно верно. Это Сибирь, как правило, то есть туда, куда россиянин не поедет. Он не заинтересован в этом — тяжелые природные условия. А эти едут, потому что у них нет выбора. Либо ты на 12 тыс. руб., не гривен, а рублей, «пашешь», как проклятый, в этой шахте, либо ты едешь на 70 тыс. руб. работать и получаешь какие-то нормальные деньги», — считает Гармаш.

Москве абсолютно безразлично, что в будущем будет с регионом. Он считает, что РФ планирует забрать от туда весь человеческий ресурс, а затем вернуть Донбасс под контроль Украины с одними лишь пенсионерами, которые не смогли выехать на зароботки в РФ.

«Россия пользуется Донбассом. Даже вот это голосование. Это выглядит как ярмо. Людям дали паспорта. А теперь почувствуйте, что вы их получили не зря, и что вы обязаны новой родине. Теперь голосуйте, ездите в свои выходные на голосование. То есть людям сразу дают ощутить, что ничего бесплатно не бывает. Вы получили что хотели, а теперь вы должны. И то, что вы должны нам, мы с вас возьмем. И будут брать очень серьезно, поверьте мне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что РФ обязана понести ответственность за привлечение к выборам в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

«За неделю вернуть Донбасс»: Сивохо рассказал, кому это по силам

«Главы ЛДНР» якобы оказывают медицинскую помощь жителям Украины

В Донецке возобновили продажу железнодорожных и авиабилетов по России

Их реализация была приостановлена в прошлом году

Российский блогер предрекает России ожесточённый бунт и не исключает распад РФ после публикации итогов выборов

На своей странице в социальной сети блогер Горный комментируя результат голосования поделился своим мнением о том какие события могут ожидать РФ в ближайшее время

ЕС жёстко высказались по поводу выборов в России: что их так возмутило

Своим мнением поделился председатель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

Гибридная армия РФ сформировала три плацдарма для возможной атаки на ВСУ: паблик раскрыл детали

Как сообщает паблик из своих источников, которые были в так называемой «второй линии обороны» сейчас её укрепили в 2 раза мощнее чем летом.

Выборы в Госдуму: в РФ назвали точное число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах

В Ростовской области проголосовали более 200 тыс. жителей ОРДЛО

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap