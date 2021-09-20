Политика

В Британии решили наладить отношения с Францией: Джонсон сделал заявление

Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против военного соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет наладить здоровые взаимоотношения с Францией после скандала с потерей контракта на подводные лодки. Об этом он заявил после прибытия в США, пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон приземлился в Нью-Йорке в воскресенье перед встречей с президентом Джо Байденом во вторник, пытался успокоить Париж, подчеркивая при этом тесные отношения Великобритании с США.

«Наша любовь к Франции неискоренима. Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, и они имеют огромное значение для этой страны. Это очень дружеские отношения, entente cordiale, которые уходят корнями в прошлое столетие или более и являются для нас абсолютно жизненно важными», — отметил Джонсон.

Стоит отметить, что ранее встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, планировавшаяся в Лондоне. Она была отменена из-за отказа Австралии от французских подлодок.

Ранее сообщалось, что инициатором создания нового трёхстороннего оборонительного блока безопасности AUKUS стали три англоязычные страны. Британские и американские СМИ уже успели назвать альянс антикитайским.

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