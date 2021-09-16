Общество

ВОЗ не одобрила российскую вакцину «Спутник V»: причины

Процесс был приостановлен

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ВОЗ остановило процесс одобрения российской вакцины против пневмонии нового поколения «Спутник V» после проверки на одной из фабрик. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — отметил эксперт.

Процесс был приостановлен до того момента, пока не будут приняты необходимые меры, а также проведена необходимая проверка.

Ранее сообщалось, что использование вакцины от коронавирусной пневмонии нового типа AstraZeneca становится проблематичным из-за срока годности. 

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