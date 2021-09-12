Общество

Погода на всю осень: народный синоптик озвучил прогноз

Теплые дни, заморозки и дожди, такой погоду прогнозирует специалист Леонид Горбань на весь осенний период 2021 года.

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Об этой информации сообщил Sport.znaj.UA,  передает Ura-inform.

Жители Украины могли насладиться и тёплыми деньками, ощутить и прохладу уже в нынешнем сентябре. Какой будет погода на всю осень на всей территории страны поведал народный синоптик.

Со слов Горбаня, в сентябре ещё будут тёплые комфортные деньки и только к концу первой декады месяца возможны осадки. Но в целом месяц будет тёплым и комфортным, в некоторых областях ожидается даже до +25 градусов тепла.

А вот октябрь, по прогнозам синоптика, будет дождливым практически по всей территории Украины. Также в октябре наступит «бабье лето».

В ноябре ожидаются первые заморозки и весь месяц будет морозным. В начале месяца пройдут холодные дожди, а в середине ноября ожидается уже первый снег.

Вот такой ожидается погода в Украине  на все осенние месяцы, теперь жители страны знают к чему готовиться.


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Напомним, ранее сообщалось,  Экология под защитой: ученые изобрели мини-роботов для уничтожения пластикового мусора.

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