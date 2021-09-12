Экология под защитой: ученые изобрели мини-роботов для уничтожения пластикового мусора

Учёными из Чехии были изобретены мини-роботы для чистки мирового океана от микроскопического пластика.

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Об этой информации сообщили росСМИ, передает Ura-inform.

Размер магнитных мини-роботов составил не более кончика заточенного карандаша. Суть метода заключается в том, что, когда источник света попадает на устройство, запускается механическая реакция и маленький робот начинает передвигаться.



Как только он сталкивается с частицей микроплатика сразу же начинает искоренять её. Ещё робот имеет уникальную способность прикрепляться к мусору, дабы в дальнейшем его было проще найти.

Разработка проходила под руководством химика Мартина Пумера. Он поведал что главная цель учёных создать недорогие и экологически чистые роботы, которые использовались по всему миру.

По его словам, данную технологию можно применить на предприятиях по очистке сточных вод, так как мини-роботы смогут выявить и уничтожить пластик ещё до того, как он попадёт в море.



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Напомним, ранее сообщалось, Коронавирус не последний: учёные предупредили об опасности появления новых вирусов.