COVID-19 опасен бесплодием: врач о влиянии вируса на репродуктивную функцию

То, что коронавирус опасен и коварен говорят медики на протяжении нескольких лет. Известно также о многих осложнениях, которые может он вызывать как при заболевании, так и спустя некоторое время.

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Об этой информации сообщил Ukraine.segodnya.UA, «УРА Информ».

Как оказалось, COVID-19 возможно влияет не лучшим способом на репродуктивные функции мужчин и женщин. Об этом заявила врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук из Днепра Виктория Ивах.

Из её слов, то что сейчас среди украинского населения вырос процент бесплодия может быть связано с перенесённым вирусом. Эмбриологи этой клиники сделали исследование, которое показало, что спермограммы пациентов стали намного хуже.

«Я удивилась сначала и подумала, что это вышло из строя оборудование. Мы перепроверили в нескольких лабораториях и там тоже показатели мужского фактора бесплодия увеличился в разы. У женщин показатели были тоже не радостными. Возможно, вирус проникает и в репродуктивные клетки, поражая их», — отметил доктор.

На данный момент, добавила врач, мы пытаемся посчитать пациентов, которые обращались к ним в клинику и уже переболели коронавирусом. Следующей задачей станет для нас определить, как ковид повлиял на их репродуктивную функцию-дополнила доктор.

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