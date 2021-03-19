Общество

Первый ребенок в мире родился с антителами к коронавирусу

Женщине сделали прививку Moderna

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Первый ребенок в мире родился во Флориде с антителами к COVID-19. Его мать работает в системе здравоохранения.

Женщине сделали прививку Moderna против COVID-19, когда она была на 36 неделе беременности. Через три недели, до приема второй дозы, она родила здоровую девочку с положительным результатом на антитела к COVID-19, пишет УРА-Информ.

Согласно медицинскому журналу Health, это важно, поскольку предполагает, что, когда беременная женщина получает вакцину, она может передать свои защитные антитела новорожденному.

Об обнаруженном случае сообщили ученые из Атлантического университета Флориды, доктор Пол Гилберт и доктор Чад Рудник. Антитела были обнаружены после анализа крови из пуповины, сразу после родов девочки и даже раньше в плаценте перед ее рождением. Она первый ребенок в мире, родившийся с антителами к коронавирусу.

— Мы показали, что антитела против SARS-CoV-2 обнаруживаются в образце пуповинной крови новорожденного после однократного введения вакцины Moderna. Таким образом, вакцинация матери дает возможность защитить и снизить риск заражения, — подчеркнули авторы исследования.

Ранее мы сообщали, что европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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