Общество

Пушилин пообещал воплотить мечту убитого «главы ДНР»: что это значит

В «ДНР» состоялся «траурный митинг»

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В оккупированном украинском Донецке по случаю уже третьей годовщины со дня убийства так называемого «первого главы ДНР» Александра Захарченко у его бюста на состоялся «траурный митинг». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО паблики.

На мероприятии, по данным ресурсов, якобы собралось около 400 человек.

«Александр Захарченко мечтал, чтобы Донбасс был процветающим. Он хотел победить агрессора, и всей душой стремился в Россию. Наш долг перед памятью первого главы ДНР — продолжить его дело. Воплощение этой мечты будет самой лучшей памятью об Александре Владимировиче Захарченко», — отметил «глава ДНР».

Ранее сообщалось, что украинская сторона надеется на политико-дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе, однако, украинская армия может пойти в контрнаступление, при определенных обстоятельствах .

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