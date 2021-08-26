Выходные в сентябре: сколько будем работать, а сколько отдыхать

22 рабочих дня и восемь выходных

Время чтения: 47 Секунд

За окном 26 августа, а это значит, что осталось всего лишь несколько дней августа. Уже в среду, начнется не только осень, но и также новый учебный год в школах и высших учебных заведениях.

С началом сентября заканчивается и пора отпусков, многие возвращаются за рабочие места. К сожалению, по традиции сентябрь не принесет украинцам дополнительных выходных. В общей сложности украинцев ждет 30 календарных дней в первый месяц осени, пишет УРА-Информ.

В общей сложности в сентябре будет 22 рабочих дня: 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 сентября. Выходных будет восемь (субботы и воскресенья): 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.

Отметим, что уже первого сентября украинцы будут праздновать День знаний, 19 сентября православные верующие будут праздновать Михайлово Чудо — воспоминание чуда Архистратига Михаила, а 21 числа — Рождество Пресвятой Богородицы. 27 сентября также большой праздник — Воздвижение Честного Креста Господня.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» над пенсионерами продолжают эксперимент.