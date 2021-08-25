Общество

В «ДНР» снова сделали громкое заявление по зарплатам: чего ожидать

Обещают от 40 до 50 тысяч рублей

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В так называемой «ДНР» местным шахтерам в канун Дня шахтера, который будут отмечать в Донецке, который временно неподконтролен Украине, вместе с днем города 26-29 августа, пообещали аттракцион невиданной щедрости.

Так называемый председатель «Донецкого профсоюза работников углепрома» Геннадий Ковальчук заявил, что должно быть принято решение о поэтапном повышении тарифных ставок и окладов на коэффициент 1,7. Благодаря этому горнорабочие очистных забоев и проходчики будут получать 40 тысяч рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время. соглашению между «Минугля» и профсоюзом угольщиков, с 1 января коэффициент в угольной отрасли будет установлен на уровне 2,36. В результате зарплата рабочих основных специальностей будет превышать 50 тысяч рублей, подсчитал Ковальчук.

«На фоне нынешнего уровня зарплат в республике обещание фантастическое. Да и сами представители самой почетной (в недавнем прошлом) профессии на Донбассе со скепсисом относятся к обещаниям Ковальчука», — пишет паблик.

Источники и местные жители не верят в такие обещания, ведь в «ДНР» просто нет таких денег, чтобы платить такие зарплаты. Также вся отрасль находится в убытке, поэтому эти обещания просто из разряда фантастики.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения.

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