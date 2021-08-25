Боевики НВФ недовольны зарплатами: водители троллейбусов имеют лучшие условия

Ситуация у боевиков ухудшается

Время чтения: 57 Секунд

Боевики НВФ на Донбассе так называемые члены «народной милиции ДНР» жалуются на ситуацию. Они заявляют, что у них маленькие зарплаты, нет компенсаций, снабжение постоянно ухудшается, а лекарства и все остальное приходится покупать за собственные деньги.

В социальных сетях они пишут о том, что в «ДНР» нет профильных военных госпиталей и им дают направления в гражданские больницы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Нет компенсаций за ранения и гибель. А задачи растут и все за „вы зарплату получаете“. Резервистами за… ли: строим, пилим, носим, красим, репетируем- и опять все за свой счет. Вот и не идут люди. Полно вакансий, остаются далеко не лучшие кадры. Но при этом проверки постоянно проходят», — пишет один из членов НВФ.

Они также жалуются, что водители троллейбусов в «ДНР» имеют лучшие условия, чем они.

«Зарплата за боевые доплата 2%, люди не идут от слова вообще, цены выросли на все, да и когда ты едешь на троллейбусе и объявление на работу в парк водителем троллейбуса и зарплата 20 тыс, а у тебя с боевыми 25 и три выходных в месяц понимаешь что кому эта армия нужна».

Ранее мы сообщали, что в школах ОРДО будут изучать новый язык.