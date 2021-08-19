Общество

В единственном курорте «ДНР» новая напасть: что произошло

В Седово новые проблемы

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Ситуация с единственным курортом ОРДО Седово не очень приятная. После очередных проблем там появилась новая.

Морской курорт, находящийся на неподконтрольной Украине территории Донецкой области вновь затопило. Поселок, который еще не отошел от нашествия красных комаров, на этот раз накрыло шквальными дождями, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«После дождя на улицы Седово невозможно выйти без резиновых сапог. Или иди босиком»,  — жалуется один из отдыхающих.

В тоже время другие жители ОРДО, которые отдыхают в Седово отмечают в местных пабликах, что ситуация на курорте плачевная. При этом речь идет не только о затоплениях, но и других нюансах. Отметим, что именно в Седово, находится музей исследователя Арктики Георгия Седова.

Отметим, что для того, чтобы попасть на курорт местным жителям приходится получать некоторые документы, которые позволят здесь отдохнуть, а также проехать КПВВ.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нереально вызвать скорую помощь.

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