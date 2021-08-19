Общество

В ОРДО нереально вызвать скорую помощь: как дозвониться

Сегодня должны все исправить

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В ОРДО сложилась тяжелая ситуация с вызовом скорой помощи. На данный момент фиксируются проблемы с этой ситуацией.

Так называемый «минздрав ДНР» сообщил, что на неподконтрольной Украине территории Донецкой области наблюдаются сбои при вызове скорой медицинской помощи, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так называемое «министерство здравоохранения ДНР» дало рекомендации, как дозвониться за медицинской помощью. Там отметили, что в случае отсутствия соединения с диспетчером скорой — звонок следует совершить повторно. Сообщается, такая ситуация возникла из-за ремонтных работ.

По информации «минздрава» проведение ремонтных работ ориентировочно продлится до 10:00 19 августа.

При этом никакой дополнительной информации не сообщается. Также неизвестно есть ли проблемы с вызовом так называемой «милиции» или спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Луганске говорят о забастовке мусорщиков.

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