Только в этом случае Россия оставит Украину в покое — эксперт

Валерий Соловей выразил свое мнение

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Украине необходимо надеяться на сильный политический кризис в Российской Федерации, чтобы Россия полностью отстала от страны. Такое мнение выразил российский историк и политолог Валерий Соловей.

Эксперт считает, что до того времени, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин Украине нечего рассчитывать на такие действия Кремля. Политолог предполагает, что в России должна произойти кардинальная смена политического руководства, в результате политического кризиса, только тогда РФ отстанет от Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

«Для того, чтобы Россия, и не только Путин отстала от Украины, надо, чтобы в России разразился сильный политический кризис. Только в этом случае Российская Федерация, я думаю, оставит Украину в покое. Этот кризис естественно будет сопровождаться сменой политического руководства РФ. В любом случае по мере нарастания кризиса, вмешательства РФ в дела других стран и гибридная война, которую ведет Россия будет уменьшаться в размерах», — считает эксперт.

Он добавляет, что в таком случае политикам не будет хватать средств на другие страны и они будут использовать все ресурсы внутри.

Ранее мы сообщали, что Путин не считает Украину самостоятельным государством.