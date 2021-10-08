ОРДЛО умирает: Ходаковский рассказал как «оживить» «республики»

Ходаковский выразил мнение, что нужно заниматься обустройством территории

Время чтения: 31 Секунд

«ДНР» и «ЛНР» стагнируют. Об этом заявил бывший командир НВФ «ДНР» Александр Ходаковский одному из СМИ «республики», передает УРА-Информ.

«Сейчас сложно сказать о нашей территории, что мы находимся в каком-то развитии. Наверное, применим термин стагнация… Особенно, если посмотреть на количество пустующих, сдающихся в аренду или продающихся площадей в центральной части города», — считает он.

На оккупированных территориях, как считает Ходаковский, необходимо заниматься обустройством территории.

«Если мы создадим привлекательные условия для инвестиций, то здесь жизнь немного оживится», — добавил он.

Ранее сообщалось, что дончане начинают жаловаться российскому руководству на крайне тяжелую жизнь в так называемой «республике», цены, которые взлетели без всяких на то оснований.