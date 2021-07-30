Общество

Работников «госпредприятий» в Луганске заставляют получать паспорта РФ

Все из-за выборов

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Предвыборная кампания в Российской Федерации идет полным ходом. По большей части «Единая Россия» планирует максимально использовать электорат, образовавшийся в ОРДЛО, который получил российские паспорта.

Конечная цель агитаторов, которых спонсируют единороссы – заставить как можно большее количество людей получить СНИЛС и зарегистрироваться на портале Госуслуг для онлайн-голосования пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Процесс нужно ускорять, так как выборы в Госдуму не за горами, а прогнозы по количеству избирателей из «ЛДНР» пока не блещут – идет речь от 50 до 100 тысяч (вторая цифра – самый оптимистичный прогноз). Чтобы наращивать количество потенциальных избирателей, власть пускает в ход административные рычаги», — пишет паблик.

Отмечается, что сотрудников государственного унитарного предприятия «Стройцентр» (национализированный «Эпицентр») принуждают получать российское гражданство.

Быстро подать документы на паспорт РФ смогут только те, у кого есть паспорт «республики».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО началась вакцинация российской вакциной Спутник Лайт.

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