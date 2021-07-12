Общество

Жители «ЛНР» возмущены действиями властей: что произошло

Местные жители недовольны противоречиями «властей»

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Решение «властей» «ЛНР» о том, чтобы закрыть летние лагеря для детей из-за коронавирусной инфекции вызвало возмущение среди жителей ОРДО

Местные жители недовольны противоречиями «властей». С одной стороны, по «республике» ездят набитые маршрутки, проводятся различные массовые мероприятия, на которых не соблюдаются абсолютно никакие противоковидные меры, продолжают работать садики, заведения общепита, клубы и центры развлечений, однако, лагеря «пришлось» закрыть, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс

«Большинство родителей не могут себе позволить вывезти детей на море даже в Седово, не говоря уже о курортах Крыма или Краснодарского края. Родители возмущены, что за счет детей власти изображают бурную деятельность в сфере борьбы с коронавирусом, ведь в остальном в «ЛНР» нет практически никаких ограничений», — пишет паблик.

Отмечается, что вакцина в «республике» не и непонятно, когда она появится.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» угрожают неплательщикам алиментов.

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