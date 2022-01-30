Общество

Обращение Яроша к Зеленскому: «Нужно хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре»

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети «Фейсбук» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этой информации сообщил Facebook страница Яроша, передает Ura-inform.

Он заявил, что является категорическим противником распространения панических настроений в украинском обществе. Но при этом он считает, что ни в коем случае нельзя преуменьшать угрозы большого обострения на Донбассе, широкомасштабного или локального втяжения РФ на украинские территории.

Любого рода заявления людей украинской власти, говорящих, что «со стороны России нападения не будет», могут быть демобилизирующими для украинцев и диверсией против способностей нации нейтрализовать поступающие внешние угрозы.


Помимо этого, после таких «миротворческих» заявлений  украинской власти, наши партнёры из Запада имеют все основания прекратить поставки такого нужного ВСУ вооружения, боеприпасов, иных средств…

«Обращаюсь к господину Зеленскому. Перед тем, как что-то произносить, нужно хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти! От каждого слова верховного главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины. ДумайТе. Если есть чем…»,-резюмировал Ярош.



Напомним, ранее сообщалось, Ярош рассказал, куда будет эвакуировать свою семью в случае вторжения РФ.

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