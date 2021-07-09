Общество

Пушилин признался, что проводит эксперименты над жителями «ДНР»

Все из-за ситуации с комендантским часом

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Так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин признался, что экспериментирует над местным населением. Об этом заявил во время очередного интервью.

Главарь боевиков прокомментировал  ситуацию с возможной отменной комендантского часа этой осенью, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Мы проводим эксперимент. Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, как это отражается на уровне преступности и работе наших «правоохранительных органов». Исходя из этого, в сентябре мы подведем итоги и предпримем следующие шаги. Надеюсь, они будут идти в сторону снятия ограничений, но не хочется забегать наперед, чтобы не сильно обнадеживать», — заявил Пушилин.

В тоже время источник отмечает, что уже начали накручивать информацию о том, что якобы после частичной отмены ограничений резко выросло количество угонов автомобилей и других преступлений. Это не правда, многие жители «» расскажут десятки историй о том, как их обворовывали, в том числе и угоняли машины, и во время постоянного действия КЧ.

Ранее мы сообщали, генпрокуратура Украины подозревает Лукашенко в сотрудничестве с «ЛНР».

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