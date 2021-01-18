Общество Политика

В РФ считают «ополченцев» угрозой безопасности, — члены НВФ

В апреле 2019 года вышел указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского паспорта украинцам, которые проживают на территориях ОРДЛО

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Миграционная служба Российской Федерации отказала предоставлять гражданство РФ члену незаконных вооруженных формирований, участнику «Фронта Одесского сопротивления» Вячеславу Работу. Он известен под позывным «Измаил». Об этом сообщил член НВФ, гражданин Латвии Бенес Айо, который занимается делами «ополченцев», которых «дискриминируют» в России, передает УРА-Информ.

«ФМС усмотрели в советском воине-интернационалисте и защитнике Донбасса „опасного террориста“. „Измаилу“ было отказано в получении российского гражданства на том основании, что он „создает угрозу безопасности Российской Федерации“. Поводом для этого послужили заведенные СБУ уголовные дела», — отметил Айо.

Стоит напомнить, что в апреле 2019 года вышел указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского паспорта украинцам, которые проживают на территориях ОРДЛО. При этом, члены НВФ крайне часто начали получать отказы на получения паспорта России. Стоит отметить, что некоторые члены незаконных вооруженных формирований находятся в международном розыске по линии Интерпола. «Измаил» входит в их число.

«В настоящее время подобный бардак встречается довольно часто. Отказы с такой формулировкой сейчас получают многие, кто воевал с 2014 года. Связывают это с заведенными уголовными делами и вынесенными приговорами в Украине», — добавил Айо.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что подразделения незаконных вооруженных формирований на территориях украинского Донбасса якобы готовы к расширению территории «республики». 

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