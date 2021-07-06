Лучше не купаться: на популярном украинском курорте проблемы

Проблемы с пляжами в Затоке

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Затока является одним из самых популярных украинских курортов. Однако морская вода на пляжах Затоки не соответствует санитарным нормам.

В государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» провели исследования качества морской воды и результаты оказались неутешительными, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Специалисты центра с 28 июня по 4 июля провели лабораторные исследования качества морской воды в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области. В частности, в местах, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб – на санитарно-химические показатели.

«Из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям. Это пляжи в рекреационных зонах поселка Затока – районы «Центральный» и «Солнечный», — сообщили в центре.

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