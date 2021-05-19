Общество

В «ДНР» на курорты только по пропускной системе: что ждет местных жителей

Местных жителей ждут нововведения

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Жители ОРДО, которые не проживают в курортных регионах «республики» должны будут получать специальные пропуска, чтобы отдохнуть этим летом. Такое заявление сделал «глава Новоазовской администрации» Олег Моргун.

На своей станице в одной из социальных сетей Моргун написал об изменениях, которые ждут жителей ОРДО уже в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Во исполнение поручения главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам ограничения въезда граждан на территорию Новоазовского района, не имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории указанной административно-территориальной единицы», — сказал Моргун.

Он отметил также, что было решено разработать механизм для въезда и выезда граждан с пропиской в других районах ОРДО. В тоже время сообщается, что будут обустроены блокпоста на въезде в «курортные города ДНР».

Ранее мы сообщали, что в других городах ОРДО также появились новые блокпосты.

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