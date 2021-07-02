ВСУ будут освобождать Донбасс: в РФ назвали сроки

Планирование операции «осуществляют англосаксы»

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ВСУ вновь готовятся к освобождению временно оккупированного Донбасса. Такое мнение выразил российский военный эксперт Александр Жилин, передает УРА-Информ.

Жилин заявил, что планирование операции «осуществляют англосаксы», и при этом у ВСУ будет сильная подготовка. Помимо этого, эксперт уверен, что будет применена авиация.

«Они сделают все для того, чтобы погасить сопротивление, и только потом уже личный состав пойдет на зачистку территории», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за обострения военной ситуации на временно оккупированном Донбассе в госпитали и больницы ОРДЛО поступает много раненных боевиков.