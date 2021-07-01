Затока, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск и Одесса в потенциальной зоне затопления — эксперт

Ольга Гусакова о том, что ждет Украину

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Из-за изменения климата в том числе может пострадать и Украина. Эксперты отмечают, что Украине угрожает подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге.

Эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова заявила, что при наихудшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск — они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса — на 17%, а такой город, как Вилково — на 99%», — рассказала эксперт.

Она добавила, что подтопление — не единственная угроза. Главным вызовом для Украины может стать засушливость климата, поскольку теплеет не только в южных областях, но и на севере и востоке.

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