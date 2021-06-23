Выходные в июле: сколько будем отдыхать

Дополнительных выходных не будет

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За окном уже конец июня, быстро пролетел первый месяц лета 2021 года. Это значит, что уже на следующей неделе наступит июль.

По традиции второй месяц лета не порадует украинцев дополнительными выходными, а значит придется отдыхать только на выходных. В этом году в июле украинцы получат девять дней для отдыха: пять суббот и четыре воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня, пишет УРА-Информ.

Несмотря на то, что в июле не будет дополнительных выходных, второй месяц лета принесет большое количество праздников.

Так среди прочего украинцы будут отмечать День Военно-морских сил Украины, День Сил специальных операций ВСУ, День Национальной полиции, День украинских миротворцев.

Месяц откроется Днем архитектора. Кроме того, в июле традиционно свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и работники торговли. А в конце месяца будет прекрасный праздник – Международный день дружбы.

Ранее мы сообщали, что в военных учениях Sea Breeze-2021 в Украине примет участие рекордное количество стран.