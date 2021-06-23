Общество

Пандемия COVID-19: названы регионы Украины с самым высоким приростом новых заболевших

За все время пандемии в Украине заболели — 2 230 977 граждан

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На территории украинского государства по состоянию на утро 23 июня зарегистрированы еще 835 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.

Из них коронавирусом заболели 33 ребенка и 25 сотрудника медицины. За прошедший день госпитализировали 419 человек, скончались 70 граждан страны, а выздоровели — 2 292 человека.

За все время пандемии в Украине заболели — 2 230 977 граждан; выздоровел — 2 155 261 людей, а летальных случаев было зафиксировано 52 123.

При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированных территорий Донбасса проведение в мае массовых «республиканских» мероприятий привело к росту заболеваемости пневмонией нового типа. 

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