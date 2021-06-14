Ремонт дорог в «ДНР» — это всего лишь пшик

Отремонтируют только 30 км дорог

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В «ДНР» в апреле этого года широко разрекламировали мероприятия по восстановлению покрытия участков дорог государственного и местного значения. Однако вся ситуация все больше начинает напоминать «пшик».

Все из-за двух нюансов. Первый- продолжают красть деньги, а второй — общая протяженность отрезков, на которых сейчас ведутся работы, на сегодняшний день составляет всего-то около 30 км, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Так называемое «министерство транспорта «ДНР» сообщает, что ремонт ведется на различных участках, однако «ремонтный» километраж очень маленький и он не способен изменить ситуацию в ОРДО с плохим качеством дорог.

«В общем работы ведутся, так почему же «напоминает пшик»? Просто…30 отремонтированных километров автомобильных дорог из их 2212,5 км общей протяженности, проходящих по территории «ДНР» (общего пользования государственного и местного значения), как бы критически мало, настолько, что понятно – дорог в «ДНР» не будет», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что у предприятий «ЛДНР» появился новый инвестор.