Общество

В «ДНР» проблемы с ковидом: признание медиков

Все больше больных – это пенсионеры

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Если в Украине пандемия коронавируса идет на спад, то ситуация в «ДНР» противоположная. Вакцину из РФ так и не поставили, и ежедневно официальная статистика фиксирует более 200 случаев.

Также пугающе растет количество зафиксированных пневмоний, причем большинство пациентов с таким диагнозом госпитализируют. Никаких новостей о продолжении вакцинации нет, хотя ранее власти обещали вакцинировать миллион жителей «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«А медики, тем временем, огорошили открытием – коронавирус жестко ударил по пенсионерам «республики». То, что пожилые люди, в силу наличия хронических болезней и слабой сопротивляемости организма, являются группой риска по осложнениям ковида, было понятно с первых дней эпидемии коронавируса в конце 2019 года. Но в «ДНР» поделились откровением только сейчас», — пишет паблик.

Ситуация в «ДНР» неудивительная, ведь многие пенсионеры здесь не могут себе позволить нормальное питание, часто вынуждены работать на тяжелой работе, чтобы свести концы с концами. Рост заболеваемости коронавирусом в «республике», признают в «минздраве», продолжается.

Ранее мы сообщали, что аптеки в ОРДО закупают украинские лекарства.

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