В Украине лекарства упадут в цене, — Ляшко

Произойдут и изменения в закупочных процессах

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Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что уже совсем скоро на территории государства лекарственные препараты упадут в цене. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ляшко в одном из интервью.

«Достаточно большое количество бюрократических вещей было в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием», — отметил врач.

Ляшко поделился своими мыслями относительно изменений в финансировании медучреждений.

«Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги следовали за пациентом. И насчет противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе», — добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине официально подтверждено 1 022 новых случая заражения заражения пневмонией COVID-19.