В Украине значительно снизилась заболеваемость COVID-19

Активными зараженными остаются 110 876 человек

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За прошедшие сутки в Украине официально подтверждено 1 022 новых случая заражения заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данных СНБО.

Всего с начала пандемии подтверждено 2 202 494 случаев коронавирусной болезни на территории государства. За прошедший день скончались 64 человека, а выздоровели — 4 934.

Активными зараженными, по состоянию на 31 мая, остаются 110 876 человек. Это на 3 976 меньше, чем днем ранее.

При этом, наибольшее число подтвержденных случаев заболевания было зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107) и Запорожской (69) областях.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил чудесную новость для граждан государства, которые желают вакцинироваться.