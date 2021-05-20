Политика

ХАМАС ждет прекращения огня с Израилем

Все может решиться в ближайшее время

Время чтения: 40 Секунд

Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил в среду, что ожидает, что боевики Израиля и Газы достигнут прекращения огня «в течение одного или двух дней», что положит конец десятидневному трансграничному насилию.

«Я думаю, что продолжающиеся усилия по прекращению огня увенчаются успехом», — сказал высокопоставленный политический деятель ХАМАС Мусса Абу Марзук в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», пишет УРА-Информ.

«Я ожидаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение дня или двух, и прекращение огня будет основано на взаимном согласии», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что после израильских авиаударов по сектору Газа и частичного разрушения тамошней клиники Аль-Рималь единственная лаборатория по Covid-19 в анклаве больше не может проводить скрининговые тесты.

Клиника Аль-Рималь, расположенная в центре города Газа, была частично разрушена израильской армией, которая также подвергла бомбардировке помещения министерства здравоохранения Палестины и офис Красного Полумесяца Катара.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать 30-летие

Снова будет военный парад в Киеве

Пресс-конференция Зеленского: прямая видеотрансляция

Пресс-конференция уже началась

Ляшко стал новым министром здравоохранения Украины

За проголосовало 262 народных депутата

Что сегодня в Парламенте: могут назначить 3 министров и другие вопросы

Виктор Ляшко может стать главой МОЗ

Трамп займется партийной деятельностью: Прокуратура изучает его компанию

Большое возращение Трампа?

Пушилин рассказал, когда в «ДНР» отменят комендантский час

Все может решиться уже летом

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap