ХАМАС ждет прекращения огня с Израилем

Все может решиться в ближайшее время

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Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил в среду, что ожидает, что боевики Израиля и Газы достигнут прекращения огня «в течение одного или двух дней», что положит конец десятидневному трансграничному насилию.

«Я думаю, что продолжающиеся усилия по прекращению огня увенчаются успехом», — сказал высокопоставленный политический деятель ХАМАС Мусса Абу Марзук в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», пишет УРА-Информ.

«Я ожидаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение дня или двух, и прекращение огня будет основано на взаимном согласии», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что после израильских авиаударов по сектору Газа и частичного разрушения тамошней клиники Аль-Рималь единственная лаборатория по Covid-19 в анклаве больше не может проводить скрининговые тесты.

Клиника Аль-Рималь, расположенная в центре города Газа, была частично разрушена израильской армией, которая также подвергла бомбардировке помещения министерства здравоохранения Палестины и офис Красного Полумесяца Катара.