Общество

ОРДЛО не могут вернуться в Украину: в РФ назвали причины

На территории Украины происходит «бандеризация»

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Временно оккупированные территории Донбасса не смогут вернутся в состав Украины, и виновато в этом само правительство государства, так как провело «насильственную украинизацию». Об этом заявила российский эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер, передает УРА-Информ.

«Нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», — считает Шеслер.

Она считает, что на территории Украины происходит «бандеризация».

«Несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса в Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции»,  — добавила российский эксперт.

Ранее сообщалось, что оккупированные территории Донецкой и Лугаской области будут интегрированы в состав Российской Федерации.

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