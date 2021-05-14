Итальянке сделали четыре дозы вакцины: теперь она выпивает 7 литров воды в день

Пока женщина чувствует себя нормально

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Молодая женщина из Тосканы, которая была ошибочно вакцинирована четырьмя дозами Pfizer, обезвожена и пьет семь литров воды в день. Первоначально сообщалось, что она получила шесть доз, но затем медперсонал определил, что доз было на две меньше.

Ошибка произошла в больнице итальянского города Масса, где 23-летняя женщина получил большую часть содержимого флакона с вакциной вместо одной дозы, пишет УРА-Информ со ссылкой на итальяснкую прессу.

Медперсонал сразу понял, что он случилась ошибка, и держал женщину под наблюдением. У нее не было серьезных побочных эффектов от передозировки вакцины, и ее выписали домой.

Через несколько дней выяснилось, что молодая итальянка выпивает 7 литров воды в день и все еще обезвожена. Доктора и специалисты должны ответить на вопрос, точно ли это эффект четырех доз. Женщина проходит обследование.

Дело, о котором сообщалось в СМИ, занимался известный вирусолог профессор Фабрицио Преглиаско. По одной из гипотез специалистов, передозировка препарата может привести к тому, что организм вообще не вырабатывает антитела, и поэтому вакцинацию придется повторить.

Ранее мы сообщали, что в Украину едет вакцина Pfizer: названы сроки прибытия.