Украина хочет заблокировать канал Дудя в Ютуб: что известно

Также хотят запретить и других топ-блогеров

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Украинские власти намерены заблокировать популярный канал в Ютуб известного российского блогера Юрия Дудя – Вдудь, который насчитывает более девяти миллионов подписчиков и является весьма популярным в Украине.

Источник сообщает, что украинские власти обратилась с письменным обращением к представителям Ютубу, чтобы заблокировать канал российского блогера Дудя на территории Украины. Алгоритм запрета, такой же как был с Ютуб каналами трех телеканалов: ZIk, «112 Украина» и NewsOnе, которые принадлежат пророссийскому политику Виктору Медведчуку, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Они считают Дудя носителем официальной российской пропаганды и блогером, который продвигает российские нарративы на соседние страны, в данном случае Украины, что угрожает нашей информационной независимости», — отмечается источник

Также он добавляет, что в этот список попало еще с десяток российских топ-блогеров, однако, кто кроме Дудя туда входит пока неизвестно. На данный момент также неизвестна реакция и Ютуб на этот запрос.

Ранее мы сообщали, что Медведчуку грозит 15 лет лишения свободы.